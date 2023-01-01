Джентльмен-шоу (сериал, 1991) смотреть онлайн
7.51991, Джентльмен-шоу 1 сезон
Комедии, ТВ-шоу18+
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Сюжет
«Джентльмен-шоу» — юмористическое телевизионное шоу, основанное участниками команды КВН Одесского государственного университета «Клуб Одесских Джентльменов» вскоре после победы в первом, после 15-летнего перерыва, сезоне возрожденного КВН 1986-87 годов.
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