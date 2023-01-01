Дяхан (по версии Кураж-Бамбей)
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Дяхан (по версии Кураж-Бамбей)

Дяхан (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2012) смотреть онлайн

8.02012, Дяхан (по версии Кураж-Бамбей) 3 сезона
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Комедийный сериал с фирменным английским юмором и остроумной озвучкой по версии Кураж-Бамбей. Незадачливому музыканту Энди хронически не везет. Личная жизнь не складывается, карьера не продвигается. В свободное от случайных заработков время он просиживает диван и особо ни на что не надеется. Как вдруг в его жизнь врывается не по годам серьезный и деятельный племянник двенадцати лет.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дяхан (по версии Кураж-Бамбей)»

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