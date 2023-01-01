Два лица Стамбула (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Фатих — бедный квартал в Стамбуле. Там и проживает молодая девушка Нериман. В раннем возрасте она теряет мать и теперь живет с отцом Фаиз-беем и своей тетей Гюльтер-ханым. Семья живет скромно и правильно и всегда соблюдает старые традиции. Ее друг детства Шинаси очень ее любит и мечтает на ней жениться. Шинаси не избалован и тоже из скромной семьи. Нериман, несмотря на свое скромное происхождение, мечтает о красивой жизни и достатке. Шинаси ей тоже нравится, но однажды их отношения начинают портиться.



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