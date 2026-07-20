Сюжет сериала повествует о том, как в небольшом провинциальном городе живет прекрасная девушка Маша. Она любимица всех и вся и, кажется, что в ее жизни никогда не было и не будет проблем. Но Маша приезжает в Москву и попадает в историю, которая переворачивает ее жизнь с ног на голову: девушку жестоко насилует сын богатого человека – владельца завода. Машу с трудом спасут после этого случая, но самое интересное впереди - героиня узнает, что ждет ребенка от насильника, а позже и то, что ребенок стал единственным наследником индустриальной империи своего деда и мишенью для собственного отца.

