Дорогой М
Актёры и съёмочная группа сериала «Дорогой М»

Актёры и съёмочная группа сериала «Дорогой М»

Режиссёры

Пак Чин-у

Park Jin-woo
Режиссёр
Со Джу-ван

Seo Joo-wan
Режиссёр

Актёры

Хван Бо-рым-бёль

Hwang Bo-reum-byeol
АктрисаChoi Ro-sa
Но Джон-и

No Jeong-ee
АктрисаSeo Ji-min
Пэ Хён-сон

Bae Hyeon-seong
АктёрPark Ha-neul
У Да-би

Woo Da-bi
АктрисаHwang Bo-yeong
Квон Ын-бин

Kwon Eun-bin
АктрисаMin Yang-hee

Сценаристы

Ли Сыль

Lee Seul
Сценарист