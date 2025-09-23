Дорогой М (сериал, 2022) смотреть онлайн

Жизни шестерых студентов меняются навсегда, когда на университетском форуме появляется анонимное признание. Молодежная мелодрама «Дорогой М» — дорама о мечтах, юности и любви.



Однажды студенты университета Соён обнаруживают, что на учебном форуме появилось таинственное сообщение от анонимного пользователя. Он или она признается в любви кому-то, кто ходит на занятия по фотографии, не называя его имени. Три девушки и трое парней, каждый из которых может оказаться как автором поста, так и его адресатом, пытаются понять, кто за этим стоит. Чем глубже они погружаются в расследование, тем сложнее становятся их отношения друг с другом.



Кто же окажется таинственным пользователем, расскажет дорама «Дорогой М». С русской озвучкой эту романтическую историю можно смотреть в онлайн-кинотеатре Wink.

