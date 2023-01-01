Дорога
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Дорога

Дорога (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.32019, Дорога 1 сезон
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Особенности национальной езды в документальном экшне «Дорога». В каждом выпуске — одна водительская проблема и множество примеров её решения, удачных, спорных и трагичных. Журналисты программы проводят собственное расследование самых громких аварий, опрашивают очевидцев и предлагают, как вести себя, если на дороге анархия.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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