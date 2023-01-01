Дорога (сериал, 2014) смотреть онлайн
7.92014, Дорога 1 сезон
Криминал, Документальные16+
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Сюжет
Особенности национальной езды в документальном экшне «Дорога». В каждом выпуске — одна водительская проблема и множество примеров её решения, удачных, спорных и трагичных. Журналисты программы проводят собственное расследование самых громких аварий, опрашивают очевидцев и предлагают, как вести себя, если на дороге анархия.
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