Домина (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Дочь сенатора становится женой римского императора. Историческая драма от создателей «Аббатства Даунтон» и «Полдарка».



I век до н. э. Древний Рим находится на грани Гражданской войны. Влиятельный сенатор Марк Ливий стремится заключить важный союз и решает выдать свою юную дочь Ливию Друзиллу замуж за жестокого военачальника Тиберия Клавдия Нерона. Но союз с Брутом и крах карьеры Нерона после убийства Цезаря приводят к изгнанию Ливии с мужем из города. Между тем девушка тайно влюблена в Гая Октавиана, который впоследствии станет новым императором. Ливии предстоит пройти через множество испытаний, а также участвовать в дворцовых интригах и заговорах, чтобы стать его женой и получить власть в Древнем Риме.



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