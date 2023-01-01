Домина (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Дочь сенатора становится женой римского императора. Историческая драма от создателей «Аббатства Даунтон» и «Полдарка».
I век до н. э. Древний Рим находится на грани Гражданской войны. Влиятельный сенатор Марк Ливий стремится заключить важный союз и решает выдать свою юную дочь Ливию Друзиллу замуж за жестокого военачальника Тиберия Клавдия Нерона. Но союз с Брутом и крах карьеры Нерона после убийства Цезаря приводят к изгнанию Ливии с мужем из города. Между тем девушка тайно влюблена в Гая Октавиана, который впоследствии станет новым императором. Ливии предстоит пройти через множество испытаний, а также участвовать в дворцовых интригах и заговорах, чтобы стать его женой и получить власть в Древнем Риме.
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Информация
СтранаВеликобритания, Италия
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
- ДЭРежиссёр
Дэвид
Эванс
- КМРежиссёр
Клэр
Маккарти
- ДГРежиссёр
Дебс
Гарднер-Патерсон
- КСАктриса
Кася
Смутняк
- АЛАктёр
Алекс
Лани
- ММАктёр
Мэттью
МакНалти
- АЛАктриса
Алаис
Лоусон
- ЛОАктриса
Лиа
О’Прей
- ДДАктёр
Даррелл
Д’Силва
- КБАктриса
Кристин
Боттомли
- ББАктёр
Бен
Бэтт
- ИСМонтажёр
Изобель
Стефенсон
- БГМонтажёр
Бенжамин
Герштейн
- ТФОператор
Тим
Флеминг
- ДБОператор
Денсон
Бэйкер
- БВОператор
Бен
Вилер