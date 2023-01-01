Домина
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Домина
9.02021, Domina 1 сезон
Драмы, Исторические18+

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Домина (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Дочь сенатора становится женой римского императора. Историческая драма от создателей «Аббатства Даунтон» и «Полдарка».

I век до н. э. Древний Рим находится на грани Гражданской войны. Влиятельный сенатор Марк Ливий стремится заключить важный союз и решает выдать свою юную дочь Ливию Друзиллу замуж за жестокого военачальника Тиберия Клавдия Нерона. Но союз с Брутом и крах карьеры Нерона после убийства Цезаря приводят к изгнанию Ливии с мужем из города. Между тем девушка тайно влюблена в Гая Октавиана, который впоследствии станет новым императором. Ливии предстоит пройти через множество испытаний, а также участвовать в дворцовых интригах и заговорах, чтобы стать его женой и получить власть в Древнем Риме.

Какая судьба ожидает Ливию, узнаете в исторической драме «Домина». Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink! Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb