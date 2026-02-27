Договорной брак (сериал, 2025) смотреть онлайн

Цзян Вань, приёмная дочь в семье Цзян, прожила годы унижений: приёмная мать видела в ней обузу, старший брат Цзян Хаочэнь и вторая сестра Цзян Юэ обращались с ней как с игрушкой. Единственным светом в её жизни была бабушка. Отчаявшись вырваться, Цзян Вань кардинально меняет себя и хитростью заключает брак со вторым сыном влиятельной семьи Шэнь – Шэнь Яньли. Каково же её удивление, когда она обнаруживает, что её новый муж – человек из её прошлого, тайно знакомый ей. Смогут ли они, надев маски ради выживания, узнать друг в друге тех, кого встречали когда-то? Или их связь останется лишь частью сложной игры, в которой каждый борется за своё место под солнцем?

