Дикинсон (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Эмили Дикинсон рождена бунтаркой. Она собирается стать самой известной поэтессой в мире и смело нарушает границы, которые ставят перед ней общество и семья.



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