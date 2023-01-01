Дикинсон (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Дикинсон 1 сезон
Драмы, Комедии18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Эмили Дикинсон рождена бунтаркой. Она собирается стать самой известной поэтессой в мире и смело нарушает границы, которые ставят перед ней общество и семья.
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Информация
Рейтинг
- СХРежиссёр
Сайлэс
Ховард
- ДГРежиссёр
Дэвид
Гордон Грин
- СПРежиссёр
Стэйси
Пассон
- АБАктриса
Анна
Барышников
- ГБАктриса
Гас
Бирни
- ДКАктриса
Джейн
Краковски
- ЭХАктриса
Элла
Хант
- Актёр
Тоби
Хасс
- ЧУАктёр
Чиназа
Уче
- ДХАктриса
Дарлин
Хант
- СЦАктриса
Софи
Цукер
- Актриса
Хейли
Стайнфелд
- АЭАктёр
Адриан
Энскоу
- АЭСценарист
Айо
Эдебири
- СЦСценарист
Софи
Цукер
- АССценарист
Алена
Смит
- МШПродюсер
Майкл
Шугар
- АСПродюсер
Алена
Смит
- ДГПродюсер
Дэвид
Гордон Грин
- ЛВХудожник
Лорен
Викс
- МГМонтажёр
Молли
Голдштейн
- КГМонтажёр
Кайл
Гилман
- ЙХКомпозитор
Йен
Хултквист
- D&Композитор
Drum
& Lace