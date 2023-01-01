Дикинсон
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Дикинсон

Дикинсон (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Дикинсон 1 сезон
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Эмили Дикинсон рождена бунтаркой. Она собирается стать самой известной поэтессой в мире и смело нарушает границы, которые ставят перед ней общество и семья.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Дикинсон»