Дикие собаки (сериал, 2022) смотреть онлайн

Одомашнив собаку, человек занялся ее селекцией, учитывая определенные способности животного или его внешние характеристики. Но не стоит забывать, что предки вашего любимого домашнего питомца, уютно устроившего на диване, были дикими животными. Их кровь течет и в диких псовых, которых существует не менее 20 видов, и все они генетически отличаются. Как кустарниковые собаки, гривистые волки, динго и енотовидные собаки развили свои способности общаться, сотрудничать и выживать в дикой природе? Какие поведенческие особенности наших домашних питомцев схожи с их дикими сородичами?

Путешествуя по Африке, Азии, Австралии и Латинской Америке, мы откроем для себя самых необычных диких собак и узнаем, как они преуспели в животном мире. Мы увидим, как они взаимодействуют друг с другом, как уживаются с другими видами животных и каким образом умудряются выращивать своих щенков, несмотря на природные вызовы и вмешательство человека. Мы подробно рассмотрим, что делает эти виды псовых такими уникальными, и что связывает их с нашими домашними четвероногими.

