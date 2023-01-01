Детективы
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Детективы

Детективы (сериал, 2006) смотреть онлайн

2006, Детективы 1 сезон
Детективы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главные герои сериалити ― отставные майоры полиции Игорь Лукин и Алексей Насонов, которые занялись частным сыском и открыли собственное детективное агентство. Каждая серия ― новое дело из практики Лукина и Насонова, которым под силу раскрыть любое, даже самое запутанное, преступление.

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Рейтинг

3.0 КиноПоиск
2.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Детективы»

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