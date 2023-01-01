Дело Кристин Килер
Wink
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Дело Кристин Килер
2018, The Trial of Christine Keeler 1 сезон
Драма, Исторический18+
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Дело Кристин Килер (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В шестидесятые годы двадцатого века юная провинциальная красотка Кристин Килер перебирается в Лондон в поисках лучшей жизни. Однако, закрутив, казалось бы, успешный роман с военным министром Джоном Профьюмо, Кристин оказалась в центре политического сексуального скандала потрясшего британское правительство.

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Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Драма

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb