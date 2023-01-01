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Дарья

Дарья (сериал, 1997) смотреть онлайн

1997, Daria 1 сезон
Комедии, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Это девушка из сериала Бивис и Батт-Хед. Она практически не изменилась. Гламурная младшая сестрeнка-подросток и родители, зацикленные на карьерном росте, дают ей множество поводов для иронии и язвительных комментариев.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дарья»

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