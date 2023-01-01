Дарья (сериал, 1997) смотреть онлайн
1997, Daria 1 сезон
Комедии, Зарубежные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Это девушка из сериала Бивис и Батт-Хед. Она практически не изменилась. Гламурная младшая сестрeнка-подросток и родители, зацикленные на карьерном росте, дают ей множество поводов для иронии и язвительных комментариев.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb
- КДРежиссёр
Карен
Дишер
- ГМРежиссёр
Гай
Мур
- РКРежиссёр
Рэй
Косарин
- ТГАктриса
Трэйси
Грэндстафф
- ВХАктриса
Венди
Хупес
- ДРАктёр
Джулиан
Реболледо
- ДЛАктёр
Джон
Линн
- ДМАктриса
Джени
Мерц
- МТАктёр
Марк
Томпсон
- ЭААктриса
Эшли
Альберт
- ДСАктриса
Джессика
Сидни Джексон
- АДАктёр
Альваро
Дж. Гонзалез
- СДАктриса
Сара
Дрю
- ЭДСценарист
Энн
Д. Бернштейн
- ПЭСценарист
Питер
Элвелл
- СДСценарист
Сэм
Джонсон
- ГЭПродюсер
Гленн
Эйчлер
- СЛПродюсер
Сьюзи
Льюис Линн
- СЕПродюсер
Синди
Е. Бролсма
- ТМХудожник
Том
Марсан
- КХХудожница
Карен
Хайден
- ДБКомпозитор
Джордж
Бреннан