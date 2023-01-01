Далёкий город (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

У красавицы Альи Альбора была счастливая жизнь в Канаде, но всё рухнуло из-за внезапной трагедии — гибели мужа Борана. Он хотел, чтобы его похоронили на родине, в старинном городе Мардине. Приехав сюда с пятилетним сыном, Алья понимает, что угодила в капкан. Она знакомится с влиятельным кланом Альбора и его главой Джиханом, братом Борана. Как оказалось, у консервативной родни свои планы на ребёнка Альи: мальчика не отпустят обратно в Канаду. Преступные тайны, борьба за власть и смертельная вражда с другим кланом, — чем больше Алья узнаёт о семье мужа, тем труднее ей найти выход из ловушки. Но она не собирается сдаваться.



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