Дальние родственники
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Дальние родственники
2007, Дальние родственники 1 сезон
ТВ-шоу16+
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Дальние родственники (сериал, 2007) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Развлекательная передача «Дальние родственники» с первых же выпусков набрала свою аудиторию, постепенно проникая в Интернет с голубых экранов телевизоров. Высказывания участников, прозвучавшие в скетчах, и фразы ведущих передачи быстро разошлись на цитаты. Действие сюжетов происходит в различных декорациях, соответствующих тематике истории и авторской задумке.

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