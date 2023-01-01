Чудеса Вселенной (сериал, 2011) смотреть онлайн
2011, Wonders of the Universe 1 сезон
Документальные0+
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Сюжет
Кто мы? Почему мы здесь? Откуда мы пришли? Это самые фундаментальные и извечные вопросы которые мы можем задать. В этом революционном документальном цикле профессор Брайан Кокс рассказывает эпическую историю нашей Вселенной, тем самым показывая, что мы еe неотъемлемая часть.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.8 IMDb