Чистая правда
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Чистая правда

Чистая правда (сериал, 2019) смотреть онлайн

6.12019, Aynen Aynen 7 сезонов
Комедии, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Пикантный ситком из Турции со звездой «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином в одной из главных ролей. Красавица Нил тяжело переживает разрыв с бойфрендом, который ей изменил. Она мечтает о серьезных отношениях, браке и верности, но, встретив ветреного мачо Эмира, решает прикинуться свободолюбивой и независимой. Тем временем, чтобы произвести впечатление на Нил, Эмир входит в образ консервативного мужчины, мечтающего о семье и детях. Так, в атмосфере взаимного вранья проходит их первое свидание. онлайн в хорошем качестве

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.5 IMDb