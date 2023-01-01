Чикаго в огне
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Чикаго в огне

Чикаго в огне (сериал, 2012) смотреть онлайн

9.62012, Chicago Fire 9 сезонов
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Захватывающий драматический сериал о сотрудниках чикагской пожарной части № 51. Ежедневные рабочие подвиги пожарных, спасателей и парамедиков соседствуют с личными проблемами, предательством, изменами, потерями и тяжелыми потрясениями, которые также приходится переживать отважным героям.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чикаго в огне»

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