7.82019, Black Monday 3 сезона
Комедии, Зарубежные18+
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Черный понедельник (сериал, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Брокер Морис — прожженный ветеран трейдинговой индустрии. Блэйр — подающий надежды новичок, считающий, что он придумал идеальный алгоритм, который позволит зарабатывать баснословные суммы. Судьба столкне�т их вместе в преддверии крупнейшей катастрофы в истории мирового фондового рынка. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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