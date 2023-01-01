Черный понедельник (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Брокер Морис — прожженный ветеран трейдинговой индустрии. Блэйр — подающий надежды новичок, считающий, что он придумал идеальный алгоритм, который позволит зарабатывать баснословные суммы. Судьба столкне�т их вместе в преддверии крупнейшей катастрофы в истории мирового фондового рынка. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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