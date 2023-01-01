Частые побочные явления
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Частые побочные явления

Частые побочные явления (сериал, 2024) смотреть онлайн

2024, Частые побочные явления 1 сезон
Триллер, Драма18+

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О сериале

Бывшие одноклассники Маршалл и Фрэнсис пытаются раскрыть заговор фармацевтических корпораций и правительства с целью скрыть информацию о редком грибе, который может содержать лекарство от всех болезней.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Триллер

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.6 IMDb