Бюро находок (мультсериал, 1982) смотреть онлайн
8.71982, Бюро находок 1 сезон
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Сюжет
Поучительный и добрый сборник мультфильмов о бравых сотрудниках маленького Бюро находок. Маленькие растеряшки могут быть спокойны: пeс Тишка, попугай Степаныч и дедушка-заведующий найдут что угодно. Главное — не волноваться понапрасну и не терять доброту своего сердца.
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