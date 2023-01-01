Бюро находок
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Бюро находок

Бюро находок (мультсериал, 1982) смотреть онлайн

8.71982, Бюро находок 1 сезон
Мультсериалы0+

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Сюжет

Поучительный и добрый сборник мультфильмов о бравых сотрудниках маленького Бюро находок. Маленькие растеряшки могут быть спокойны: пeс Тишка, попугай Степаныч и дедушка-заведующий найдут что угодно. Главное — не волноваться понапрасну и не терять доброту своего сердца.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Мультсериалы

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