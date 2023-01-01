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Булл (сериал, 2016) смотреть онлайн

8.82016, Bull 2 сезона
Драмы, Криминал18+

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Сюжет

Остроумный сериал с юридическими головоломками для тех, кто без ума от «Менталиста» и «Обмани меня». Доктор Джейсон Булл — основатель успешной фирмы судебного консалтинга. Победа клиента — его победа, в арсенале дерзкого харизматика имеется: блестящая команда, наука и мощная интуиция. И следить за этим чертовски интересно. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Булл»

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