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Буквальные истории

Буквальные истории (мультсериал, 2012) смотреть онлайн

8.12012, Буквальные истории 1 сезон
Мультсериалы, Развивающие0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Развивающий мультсериал от российской анимационной студии «Шар», вдохновленный книгой Евгения Клюева «Когда А была арбалетом». Каждая серия рассказывает увлекательную историю о приключениях какой-либо буквы русского алфавита, что способствует его запоминанию у юных зрителей.

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