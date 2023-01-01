Братья и сестры
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Братья и сестры

Братья и сестры (сериал, 2006) смотреть онлайн

2006, Brothers & Sisters 5 сезонов
Драмы18+

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Сюжет

Семья Уокер — самая обычная американская семья, живущая в Лос-Анджелесе. Они вечные соперники, но, тем не менее, очень близки. Братья и сестры Уокер пытаются оправдать ожидания своих родителей и соответствовать им.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Братья и сестры»

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