Большая история (сериал, 2012) смотреть онлайн
2012, Big History 1 сезон
Документальный18+
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О сериале
Двадцать лет назад группа учителей-новаторов придумала использовать точные науки для преподавания истории и использовать историю для лучшего понимания точных наук. Сериал рассказывает о том, как научные открытия влияли на исторические события.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.3 IMDb
- ДКРежиссёр
Дуглас
Коэн
- ГРРежиссёр
Гэбриел
Ротелло
- СДРежиссёр
Сэм
Долан
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- ДМАктёр
Джонатан
Маркли
- ТВАктёр
Тревор
Валле
- АДАктёр
Альберто
Джоррин
- МЙАктёр
Марк
Йеллин
- АРАктёр
Ардешир
Радпур
- АРАктриса
Аделе
Рене
- НСАктриса
Николь
Старретт
- ДКСценарист
Дуглас
Коэн
- СДСценарист
Сэм
Долан
- ТКСценарист
Томас
Куинн
- ДКПродюсер
Дуглас
Коэн
- СДПродюсер
Сэм
Долан
- РММонтажёр
Риган
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