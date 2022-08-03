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Большая история

Большая история (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Big History 1 сезон
Документальный18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Двадцать лет назад группа учителей-новаторов придумала использовать точные науки для преподавания истории и использовать историю для лучшего понимания точных наук. Сериал рассказывает о том, как научные открытия влияли на исторические события.

Страна
США
Жанр
Документальный

Рейтинг

7.3 IMDb