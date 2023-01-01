Благочестивые стервы
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Благочестивые стервы

Благочестивые стервы (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, GCB 1 сезон
Драмы, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Аманда Вон, недавно овдовевшая мать двух детей-подростков возвращается в окрестности Далласа, где она выросла, в надежде начать жизнь с нуля. Однако по прибытию на старое место она оказывается в круговороте похотливых сплетен, обмана и мести.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Благочестивые стервы»

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