BFC 73
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BFC 73

BFC 73 (сериал, 2023) смотреть онлайн

8.42023, BFC 73 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Реванш спустя 5 лет! Боксерский поединок Новицкого и Шустова украсил турнир BFC 73. Смотрите, как чемпионы по ММА и кикбоксингу показали себя в больших перчатках.

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