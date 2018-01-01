БЕТСИТИ Fight Nights 128 (сериал, 2025) смотреть онлайн

БЕТСИТИ Fight Nights 128
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Смотрите на Wink чемпионский реванш в легком весе на турнире Бетсити Fight Nights 128: Ахмед Мясник Алиев vs Александр Тигр Сарнавский. В первой встрече Алиев вырвал победу в тяжелейшем противостоянии. Теперь Сарнавский возвращается, чтобы всё изменить. Оба бойца — опытнейшие атлеты, представляющие разные стили и школы, и оба жаждут доказать, кто достоин по-настоящему носить чемпионский пояс!

Жанр
Спортивный

Рейтинг