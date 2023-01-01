Бьет – значит любит?
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Бьет – значит любит?

Бьет – значит любит? (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Бьет – значит любит? 2 сезона
Документальные16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Мадонна, Рианна, Тина Тернер, Кристина Орбакайте, Жасмин, Екатерина Архарова… все эти красивые и популярные женщины пострадали от домашнего насилия. Одни сразу же разрывали отношения, другие терпели побои и унижения годами.
Почему мужчины бьют любимых женщин? Как уйти от мужа-тирана? И что делать, если идти некуда?

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