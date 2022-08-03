Бесстыжие (сериал, 2011) смотреть онлайн

Комедийно-драматический сериал «Бесстыжие» — история о семье Галлагеров, которая способна превратить в хаос не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.



Глава семейства Фрэнк — талантливый разрушитель всего, к чему прикасается. Он пьет, врет, выкручивается и умудряется быть одновременно смешным и невыносимым. Поэтому роль «взрослого» берет на себя Фиона — старшая из детей, которая тащит дом, младших братьев и сестер, а также собственную жизнь, постоянно выбирая между долгом и правом наконец пожить для себя. Остальные дети также ищут способы выбраться из нищеты, но часто делают только хуже.



Сериал даже не пытается быть приличным: наркотическая и алкогольная зависимости, секс, психические срывы, преступления — здесь это не табуированные темы, а часть жизни. Но при всей грязи и жесткости в телешоу много тепла — Галлагеры могут ругаться до хрипоты, но когда прижимает, держатся друг за друга зубами. Смотреть «Бесстыжие» стоит тем, кто любит истории про обитателей социального дна, где смех порою единственное, что спасает от отчаяния.

