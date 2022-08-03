Бессердечные (сериал, 2014) смотреть онлайн

В старинный интернат, стены которого хранят много загадок, приезжают Себастьян и Софи. Брат и сестра хотят начать новую жизнь. Но новые ученики скрывают страшную тайну: чтобы выжить, они должны брать жизненную силу у других людей. После такого сеанса несчастные жертвы сгорают.

