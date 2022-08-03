Wink
Бессердечные

Бессердечные (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Heartless 1 сезон
Фэнтези, Детектив18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

В старинный интернат, стены которого хранят много загадок, приезжают Себастьян и Софи. Брат и сестра хотят начать новую жизнь. Но новые ученики скрывают страшную тайну: чтобы выжить, они должны брать жизненную силу у других людей. После такого сеанса несчастные жертвы сгорают.

Страна
Дания
Жанр
Фэнтези, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бессердечные»