Бессердечные (сериал, 2014) смотреть онлайн
2014, Heartless 1 сезон
Фэнтези, Детектив18+
О сериале
В старинный интернат, стены которого хранят много загадок, приезжают Себастьян и Софи. Брат и сестра хотят начать новую жизнь. Но новые ученики скрывают страшную тайну: чтобы выжить, они должны брать жизненную силу у других людей. После такого сеанса несчастные жертвы сгорают.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- НАРежиссёр
Наташа
Артю
- КМРежиссёр
Каспар
Мунк
- СЙАктёр
Себастьян
Йессен
- ЮЗАктриса
Юлия
Зангенберг
- НКАктёр
Николай
Коперникус
- Актёр
Эллан
Хайд
- ФДАктриса
Фредерикке
Даль Хансен
- ДКАктриса
Джули
Кристиансен
- ДГАктриса
Джули
Грундтвиг
- ТЭАктёр
Томас
Эрнст
- КРАктриса
Катрин
Розенталь
- МБАктриса
Мари
Бода
- НШСценарист
Николай
Шерфиг
- МДСценарист
Мортен
Драгстед
- ММСценарист
Миккель
Мюнх-Фальс
- ФБХудожница
Фелиция
Банг
- НММонтажёр
Николай
Монберг
- ЙТОператор
Йеспер
Тёффнер
- ЭКОператор
Эрик
Кресс
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис