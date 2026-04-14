Бен Уиттакер vs Брайан Суарес (сериал, 2026) смотреть онлайн

Изначально в главном событии вечера планировался бой Каллума Смита и Давида Морреля за титул временного чемпиона WBO, но британец получил травму. По этой причине закрывать шоу пригласили Бена Уиттакера, который совсем недавно номинировался на приз «Проспект года» от The Ring. Его соперником, несмотря на публичный вызов Морреля, станет непредсказуемый аргентинец Брайан Суарес – неплохой тест для третьего номера рейтинга полутяжелого веса WBC.

