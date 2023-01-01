Белая ворона (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Иса – афроамериканка из Лос-Анджелеса двадцати с чем-то лет, которая частенько попадает в неловкие ситуации, будь то работа, дружба или дела сердечные. Героиня понимает, что не соответствует стереотипам о чернокож�их, и пытается найти собственное место в мире, ведь не за горами тридцатилетие. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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