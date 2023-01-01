Белая ворона
Wink
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Белая ворона
8.02016, Insecure 5 сезонов
Мелодрамы, Комедии18+

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Белая ворона (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Иса – афроамериканка из Лос-Анджелеса двадцати с чем-то лет, которая частенько попадает в неловкие ситуации, будь то работа, дружба или дела сердечные. Героиня понимает, что не соответствует стереотипам о чернокожих, и пытается найти собственное место в мире, ведь не за горами тридцатилетие. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Белая ворона»

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