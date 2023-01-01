Белая принцесса
Wink
Сериалы
Белая принцесса

Белая принцесса (сериал, 2017) смотреть онлайн

9.12017, The White Princess 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Англия, долгое время пребывавшая в междоусобной войне, наконец вошла в эпоху мира. Он был достигнут благодаря браку принцессы Елизаветы Йоркской, наследницы короля из дома Йорков, и короля Генриха VII, наследника дома Ланкастеров. Но страну и семейную жизнь Елизаветы ждут новые потрясения: еe супруг алчен и подозрителен, а на севере вдруг объявляется человек, называющий себя братом королевы.

Все сезоны сериала Белая принцесса смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb