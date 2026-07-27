Белая Амазонка
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Белая Амазонка
2025, Белая Амазонка 2 сезона
Путешествия16+
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Белая Амазонка (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Тревел-блогер Алина Вавилонская отправится изучать традиции мира. Индия, Непал, Мавритания, Эфиопия, Индонезия — смелая ведущая не остановится ни перед чем! Она испытает на себе шокирующие обряды, попробует экзотическую кухню и погрузится в традиции разных культур нашего необъятного мира.

Страна
Россия
Жанр
Путешествия

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