Тревел-блогер Алина Вавилонская отправится изучать традиции мира. Индия, Непал, Мавритания, Эфиопия, Индонезия — смелая ведущая не остановится ни перед чем! Она испытает на себе шокирующие обряды, попробует экзотическую кухню и погрузится в традиции разных культур нашего необъятного мира.

