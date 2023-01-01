BBC: Охотники
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BBC: Охотники

BBC: Охотники (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, The Hunt 1 сезон
Документальные6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Поединок между хищником и жертвой. Этот документальный триллер передает накал, психологию и красоту охоты. Вместо привычных кровавых сцен здесь подробно показывают невероятные стратегии хищников и тактики, используемые жертвами ради спасения.

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Рейтинг

8.7 КиноПоиск
9.2 IMDb