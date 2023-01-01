Байки из турне (сериал, 2017) смотреть онлайн
6.22017, Mike Judge presents: tales from the tour bus 2 сезона
Комедии, Документальные18+
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Сюжет
Создатель «Бивиса и Баттхеда» и «Силиконовой долины» Майк Джадж вернулся к анимации. Его комедийное шоу посвящено бурной гастрольной жизни самых чудаковатых персонажей поп-музыки. О своих приключениях в сериале рассказывают артисты разных жанров — от кантри-музыкантов до фанк-икон. Смотри�те в подписке Amediateka на Wink.
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