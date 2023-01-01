Бархатный сезон (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

У Маши Зарецкой есть все, о чем может мечтать девушка – квартира в центре Москвы, перспективный жених - сын лучших друзей родителей, предстоящая работа светским хроникером в гламурном журнале. Есть одна проблема – Маша не уверена, что ей нужно выходить замуж за Костю и идти работать в журнал. Маша, которая только что закончила геофак МГУ, хочет поехать в экспедицию на Камчатку, ее мечта с детства - изучать тайны Мирового океана. Машины желания кажутся смешными и Косте и родителям. Поддавшись уговорам отца, Маша дает согласие на брак. Год спустя, готовясь к празднику в честь годовщины свадьбы, Маша узнает, что Костя попал в очень неприятную ситуацию и невольно подставил ее отца, крупного чиновника. Вся прежняя жизнь начинает катиться с горы. Отца обвиняют в коррупции, семья лишается многих атрибутов прежней роскошной жизни – от водителя до дачи. Маша уверена, что единственный, кто протянул ей руку помощи - Эдуард, старинный друг семьи, который пытается очаровать ее и решить все ее проблемы. Но она даже не подозревает, что ее спаситель – это человек, которого она считает своим врагом и виновником всех своих несчастий.



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