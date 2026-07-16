Балетный синдром
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Балетный синдром
2023, Балетный синдром 1 сезон
Драма, Документальный16+
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Балетный синдром (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Для творческой среды не секрет, что артисты балета чаще остальных сталкиваются с домогательствами и шантажом со стороны педагогов и руководителей театров. Несмотря на это, все действующие танцоры утверждают, что театры и балетные училища — это «монастыри со своим уставом», который артист обязан принять, — и годами терпят вписанный в этот устав пункт про сексуальное повиновение мэтрам и наставникам. По какой причине артисты балета молчат о темной стороне профессии и что на самом деле скрывает их безмолвие?

Страна
Россия
Жанр
Драма, Документальный

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