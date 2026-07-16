Для творческой среды не секрет, что артисты балета чаще остальных сталкиваются с домогательствами и шантажом со стороны педагогов и руководителей театров. Несмотря на это, все действующие танцоры утверждают, что театры и балетные училища — это «монастыри со своим уставом», который артист обязан принять, — и годами терпят вписанный в этот устав пункт про сексуальное повиновение мэтрам и наставникам. По какой причине артисты балета молчат о темной стороне профессии и что на самом деле скрывает их безмолвие?

