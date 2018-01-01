Бактерии (сериал, 2016) смотреть онлайн

Мы постоянно живем среди микроорганизмов и вместе с ними, не замечая их присутствия. Проект «Бактерии» позволяет зрителям узнать больше об этом недоступном глазу мире. Например, как уберечься от вредоносных бактерий и как максимально научиться «дружить» с полезными? Насколько этот микромир может быть сложен, интересен, может ли он быть опасен или, напротив, полезен?



Экскурсию в царство микроорганизмов проводит руководитель лаборатории микробной биотехнологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Шестаков.



Он расскажет о том, как современная наука научилась использовать свойства бактерий и какие открытия в этой области ждут нас в будущем.



