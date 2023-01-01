Астрология. Тайные знаки (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет



Влияют ли звезды на судьбу человека? Как составляют гороскопы? Почему у каждого знаменитого артиста есть личный астролог? Древние гороскопы викингов, майя, друидов… Как при помощи астрологии привлечь в жизнь счастье и завоевать сердце любимого мужчины? Как строить карьеру, зарабатывать деньги и следить за здоровьем в соответствии с гороскопом? Все о звездах и астрологах в 4-серийном документальном фильме.

В документальном цикле вы узнаете, как историк-архивист Павел Глоба увлекся звездами. Интервью с ним. Также он рассказал, почему его брак с не менее известным астрологом Тамарой Глобой закончился разводом? Почему они не смогли спасти своего ребенка?

Впервые будет рассказана технология прогнозирования. Как предсказания астрологов помогли людям избежать гибели? Истории звезд и обычных людей, чью жизнь изменили звезды. Почему гороскоп убийцы и жертвы сходятся в одной точке? А серийные маньяки чаще всего совершают преступления в дни солнечных затмений? Неужели звезды и планеты действительно оказывают такое влияние на нашу жизнь?

Как привлечь любовь и счастье в семью? Как сделать разнообразнее сексуальную жизнь – астрологи и экстрасенсы дают советы, как составить личный гороскоп и узнать совместимость с партнером. Как привлечь в свой дом финансовую удачу? Каким знакам зодиака нужно потрудиться, а каким богатство само придет в руки?



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