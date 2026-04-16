Ароматы казана
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Ароматы казана
2024, Ароматы казана 1 сезон
Кулинария18+
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Ароматы казана (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В своей программе Александр делится рецептaми приготовления рaзных блюд: казане, на мангале, в печи, на костре. Кaждый выпуск - новые кулинарные изыски приготовленные на природе. Просто, вкусно и с душой.

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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