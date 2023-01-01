Аполлон: Дети на холме (мультсериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Робкий и угрюмый пианист Каору, страдающий частыми паническими атаками, переводится в новую школу и знакомится с милашкой Рико и местным эксцентричным хулиганом Сэнтаро, фанатеющим от джаза и ударных. Вместе ребята начинают потихоньку сколачивать собственную джазовую группу в подсобке маг�азина пластинок.



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