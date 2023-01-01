Аполлон: Дети на холме
Wink
Детям
Аполлон: Дети на холме

Аполлон: Дети на холме (мультсериал, 2012) смотреть онлайн

7.62012, Sakamichi no Apollon 1 сезон
Аниме, Мультсериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Робкий и угрюмый пианист Каору, страдающий частыми паническими атаками, переводится в новую школу и знакомится с милашкой Рико и местным эксцентричным хулиганом Сэнтаро, фанатеющим от джаза и ударных. Вместе ребята начинают потихоньку сколачивать собственную джазовую группу в подсобке магазина пластинок.

Все сезоны сериала Аполлон: Дети на холме смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Аполлон: Дети на холме»

Всё