Антонио Варгас vs Джесси Родригес (сериал, 2026) смотреть онлайн

Один из мощнейших боксеров современности дебютирует в новом для себя весе. Непобедимый американец Джесси Родригес занимает четвертое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории по версии The Ring – ничего удивительного, ведь за его плечами объединенные мировые титулы двух дивизионов. Сейчас он владеет тремя поясами во втором наилегчайшем весе, но собирается покорить и легчайший дивизион. Для этого Родригес подерется с чемпионом WBA, американцем Антонио Варгасом, который ранее единственную защиту завершил вничью. Джесси стремительно несется к величию. И остановить его пока некому.

