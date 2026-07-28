«Ангел мести» — детективная мелодрама с Денисом Никифоровым на Wink. Предательство, смена личности и тщательно спланированная месть: основа интригующего сюжета сериала.



Молодого офицера-подводника Андрея Корсакова предают люди, которым он доверял. Из-за заговора и коррупции Андрей оказывается в тюрьме, теряет невесту и имущество, а окружающие считают его погибшим. Спустя много лет Корсакову удается вырваться из заключения. Под чужим именем он возвращается в родной город, где его бывшие друзья давно устроились и даже не подозревают, что человек из их прошлого жив…



Насколько далеко герой готов зайти, чтобы заставить виновных заплатить за разрушенную судьбу? Сериал «Ангел мести» на Wink понравится поклонникам историй о мести, семейных тайнах и неожиданных возвращениях.

