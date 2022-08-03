Амстердам: город грехов
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Амстердам: город грехов

Амстердам: город грехов (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.52019, Baantjer het Begin 1 сезон
Боевик, Триллер18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Откройте особое очарование нидерландских детективов с экранизацией произведений Альберта Корнелиса Баантьера о приключениях инспектора Де Кока из Амстердамского полицейского управления. Сюжет разворачивается в 1980-х, когда Де Кок и его новый напарник Монтин в ходе расследования дела об убийстве понимают, что принцессе Беатрикс угрожает опасность.

Страна
Нидерланды
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb