Амстердам: город грехов
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Амстердам: город грехов

Амстердам: город грехов (сериал, 2019) смотреть онлайн

7.92019, Baantjer het Begin 1 сезон
Боевики, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Откройте особое очарование нидерландских детективов с экранизацией произведений Альберта Корнелиса Баантьера о приключениях инспектора Де Кока из Амстердамского полицейского управления. Сюжет разворачивается в 1980-х, когда Де Кок и его новый напарник Монтин в ходе расследования дела об убийстве понимают, что принцессе Беатрикс угрожает опасность.

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Рейтинг

6.7 IMDb