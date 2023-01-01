AMC Fight Nights x NAIZA (сериал, 2024) смотреть онлайн
8.12024, AMC Fight Nights x NAIZA 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Смотрите битву топовых промоушенов - Fight Nights vs NAIZA FC! На кону уникальный титул в легком весе. А оспорили его лучшие из лучших – бывший доминирующий чемпион FIGHT NIGHTS Нариман Аббасов и бывший чемпион NAIZA FC в этом дивизионе Фаниль Рафиков.
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